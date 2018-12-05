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В Воронеже школьница пропала после уроков 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правоохранительные органы разыскивают 16-летнюю школьницу, которая пропала без вести после уроков в Воронеже, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
"Установлено, что 30 ноября 2018 года, около 13.00 часов, несовершеннолетняя… ушла после занятий из МБОУ "Открытая сменная общеобразовательная школа №11 города Воронежа". До настоящего времени сведений о ее местонахождении не имеется", — говорится в сообщении.
Как пояснили РИА Новости в следственном управлении, ранее школьница из дома не уходила.
"Приметы: на вид старше 16 лет, рост 179 см, плотного телосложения, волосы темного цвета (окрашенные), длинные, глаза голубого цвета. Была одета: куртка темно-синего цвета, шапка и шарф серого цвета, джинсы черного цвета, ботинки черного цвета, рюкзак сиренево-зеленого цвета", — сообщает следствие.
Полиция и СК просят всех, кто обладает какой-либо информацией о месте нахождения девушки, сообщить им.
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