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В центре Москвы ребенку сломали позвоночник 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
11-летний мальчик был доставлен в больницу после избиения в центре Москвы, сообщил источник в правоохранительных органах.
Вечером 3 декабря в столичную детскую больницу попал 11-летний мальчик, у него диагностировали компрессионный перелом позвоночника, передает АГН «Москва» со ссылкой на источник.
Школьник рассказал, что его избил парень по имени Роман, они встретились, чтобы разрешить конфликт, возникший из-за девушки.
Мальчик добавил, что инцидент произошел в районе станции «Лубянка» Сокольнической линии метро, пояснил источник.
Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела, пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.
В декабре 2017 года школьник сломал позвоночник на уроке физкультуры, делая кувырок на матах. После происшествия учительницу физкультуры уволили.
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МВД , АГН "Москва" , Происшествия , Москва
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