В центре Москвы ребенку сломали позвоночник

11-летний мальчик был доставлен в больницу после избиения в центре Москвы , сообщил источник в правоохранительных органах

Вечером 3 декабря в столичную детскую больницу попал 11-летний мальчик, у него диагностировали компрессионный перелом позвоночника, передает АГН «Москва» со ссылкой на источник.

Школьник рассказал, что его избил парень по имени Роман, они встретились, чтобы разрешить конфликт, возникший из-за девушки.

Мальчик добавил, что инцидент произошел в районе станции «Лубянка» Сокольнической линии метро, пояснил источник.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела, пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.

В декабре 2017 года школьник сломал позвоночник на уроке физкультуры, делая кувырок на матах. После происшествия учительницу физкультуры уволили.