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СК расследует инцидент с группой "Чайф"
СК расследует инцидент с группой "Чайф"

В московском кафе пенсионер расстрелял оппонента из травматики 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пенсионер несколько раз выстрелил в мужчину из травматического пистолета после ссоры в кафе на севере Москвы, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
Уточняется, что инцидент произошел на улице 1-я Квесисская.
По данным агентства, потерпевший получил огнестрельное ранение и обратился за помощью в больницу.
Как отмечается, между мужчинами произошел конфликт, в результате чего пенсионер несколько раз выстрелил в своего оппонента.
В пресс-службе ведомства проинформировали, что подозреваемый в нападении был задержан и доставлен в отделение полиции. В его отношении возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Ранее сообщалось, что на северо-западе Москвы произошел конфликт со стрельбой.
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МВД , АГН "Москва" , Происшествия , Криминал , Москва
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