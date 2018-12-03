В московском кафе пенсионер расстрелял оппонента из травматики

Уточняется, что инцидент произошел на улице 1-я Квесисская.

По данным агентства, потерпевший получил огнестрельное ранение и обратился за помощью в больницу.

Как отмечается, между мужчинами произошел конфликт, в результате чего пенсионер несколько раз выстрелил в своего оппонента.

В пресс-службе ведомства проинформировали, что подозреваемый в нападении был задержан и доставлен в отделение полиции. В его отношении возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что на северо-западе Москвы произошел конфликт со стрельбой.