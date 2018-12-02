Неизвестный напал с ножом на женщину на станции метро «Лубянка»

Неизвестный нанес ножом множество ран женщине на станции «Лубянка» Сокольнической линии московского метро, по данному факту проводится проверка, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице. «1 декабря в 02:45 в службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним в 01:55 с адреса: Москва, улица Мясницкая, дом 6 (станция метро «Лубянка»), с множественными проникающими колото-резаными ранениями передней брюшной стенки, множественными колото-резаными ранениями головы, лица и конечностей женщины 1982 года рождения, неработающей», — сказал собеседник агентства. По его словам, пострадавшая была госпитализирована в реанимационное отделение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», отметил представитель пресс-службы.