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Bellingcat заявила об обстреле украинских катеров в нейтральных водах 

Рамблер 43 минуты назад
Международная группа Bellingcat, изучив материалы из открытых источников, пришла к выводу, что российские пограничники обстреляли украинский артиллерийский катер «Бердянск» в нейтральных водах, пишет DW.
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Ранее в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ заявили, что российский пограничный катер «Изумруд» открыл огонь по украинскому «Бердянску» в 20.55 по местному времени в «территориальном море» России, приводились координаты обстрела: Ш=44° 51'3 СШ, Д=36° 23'4 ВД.
Расследовательская группа наложила координаты местонахождения "Бердянска" на карту. «Данные ФСБ — если они правильны — показывают, что "Бердянск" в момент обстрела находился в 22,72 км от побережья Крыма, более чем в 500 метрах за пределами территориальных вод, которые, по версии России, принадлежат ей». Вместе с тем они полагают, что «украинские корабли действительно заходили в территориальные воды в прилегающие как к Крыму, так и к материковой части России в Керченском проливе».
По мнению авторов расследования, «Украина, вероятно, имеет доступ к более точным данным о местоположении и могла бы их обнародовать, если пожелает добавить ясности» в ситуацию.
25 ноября в районе Керченского пролива три украинских корабля нарушили границу России. На требования катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ остановиться корабли не отреагировали и продолжали движение. Нарушители были задержаны. Трое украинских моряков получили легкие ранения. На борту кораблей находилось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации», она предусматривает до 6 лет лишения свободы. Подозреваемые находятся в СИЗО Москвы, куда их перевезли из Симферополя.
Комментарии135
ФСБ , СБУ , ФСИН , Происшествия , Видео , В мире
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