Bellingcat заявила об обстреле украинских катеров в нейтральных водах

Международная группа Bellingcat, изучив материалы из открытых источников, пришла к выводу, что российские пограничники обстреляли украинский артиллерийский катер «Бердянск» в нейтральных водах, пишет DW

Ранее в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ заявили, что российский пограничный катер «Изумруд» открыл огонь по украинскому «Бердянску» в 20.55 по местному времени в «территориальном море» России, приводились координаты обстрела: Ш=44° 51'3 СШ, Д=36° 23'4 ВД.

Расследовательская группа наложила координаты местонахождения "Бердянска" на карту. «Данные ФСБ — если они правильны — показывают, что "Бердянск" в момент обстрела находился в 22,72 км от побережья Крыма, более чем в 500 метрах за пределами территориальных вод, которые, по версии России, принадлежат ей». Вместе с тем они полагают, что «украинские корабли действительно заходили в территориальные воды в прилегающие как к Крыму, так и к материковой части России в Керченском проливе».

По мнению авторов расследования, «Украина, вероятно, имеет доступ к более точным данным о местоположении и могла бы их обнародовать, если пожелает добавить ясности» в ситуацию.