В Москве эвакуировали ТДК «Смоленский пассаж» из-за угрозы пожара

«Из-за короткого замыкания в здании ТДК «Смоленский Пассаж», которое находится по адресу: Смоленская площадь, д. 3, проведена эвакуация порядка 200 человек», — заявил источник.

По его словам, короткое замыкание случилось на втором этаже комплекса.

1 декабря в Казани из здания торгового центра эвакуировали 100 человек в связи с задымлением в одном из ресторанов.

Ранее URA.RU сообщало, что из тюменского вуза эвакуировали 150 человек.