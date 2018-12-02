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В Москве эвакуировали ТДК «Смоленский пассаж» из-за угрозы пожара 

RT на русском + ещё 4 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Москве около 200 человек эвакуировали из торгово-делового комплекса «Смоленский пассаж» в связи с коротким замыканием. Об этом информирует агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Из-за короткого замыкания в здании ТДК «Смоленский Пассаж», которое находится по адресу: Смоленская площадь, д. 3, проведена эвакуация порядка 200 человек», — заявил источник.
По его словам, короткое замыкание случилось на втором этаже комплекса.
1 декабря в Казани из здания торгового центра эвакуировали 100 человек в связи с задымлением в одном из ресторанов.
Ранее URA.RU сообщало, что из тюменского вуза эвакуировали 150 человек.
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МВД , АГН "Москва" , Происшествия , Пожары , Москва
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