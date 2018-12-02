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В самолете с группой «Чайф» резко выросла температура 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
В воскресенье утром пассажиры самолета Embraer 170 авиакомпании S7, вылетавшего из аэропорта Новосибирска в Екатеринбург, сначала долго мерзли в автобусе на летном поле — в минус 25 на улице водитель отказывался закрывать двери — а затем оказались в «парилке». Видео инцидента опубликовал портал E1. Этим же рейсом из Новосибирска вылетала группа «Чайф».
Когда трап отъехал от самолета, температура на его борту начала резко повышаться, из кондиционеров дул горячий воздух. Вылет задерживался, бортпроводницы уверяли, что кондиционирование воздуха заработает после взлета.
Стюардесса пыталась просить прощения за происходящее перед участниками группы «Чайф» Владимиром Шахриным и Владимиром Бегуновым, сидевшими в первом ряду.
«Да почему вы перед нами-то извиняетесь — вы перед людьми извиняйтесь!» — возразил на это Бегунов.
Тем временем температура в салоне продолжала расти.
«По ощущениям градусов 40, не меньше», — констатировали пассажиры.
В конце концов Шахрин отправился требовать объяснений от пилотов. Через полчаса командир самолета всё-таки вышел на связь, он заявил, что после прогрева гидросистем, буксировки, запуска двигателей температура в салоне нормализуется.
Однако этого не произошло после взлета. Некоторым пассажирам стало плохо, их привели в чувство с помощью нашатыря, воды и влажных полотенец.
«Почему вы ничего не предпринимаете? Здесь же невозможно находиться!» — возмущался Шахрин. «Мы уже доложили о случившемся на землю, по прибытии будем составлять рапорт, К сожалению, больше ничего сделать не можем», — заявили бортпроводники.
Комментарии7
Владимир Бегунов , АК S7 , Происшествия , Новосибирск
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