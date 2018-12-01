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В беспорядках в Париже пострадали 12 журналистов RT 

Rambler News Service 14 минут назад
Фото: globallookpress.com
Во время беспорядков в Париже пострадали уже 12 журналистов RT, сообщила в своем Telegram-канале глава медиакомпании Маргарита Симоньян.
«У нас уже 12 человек пострадали на протестах во Франции. Резиновые пули, камни, слезоточивый газ. Двенадцать только наших журналистов», — написала глава RT.
Ранее RT сообщала о двоих пострадавших сотрудниках телекомпании. Одному из пострадавших резиновая пуля попала в ногу, другой получил травму челюсти.
В Париже проходят массовые беспорядки из-за повышения цен на топливо. Общее количество пострадавших к вечеру 1 декабря выросло до 80 человек, сообщала RT.
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Маргарита Симоньян , Происшествия , В мире , Франция
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