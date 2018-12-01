В беспорядках в Париже пострадали 12 журналистов RT

Во время беспорядков в Париже пострадали уже 12 журналистов RT, сообщила в своем Telegram-канале глава медиакомпании Маргарита Симоньян

«У нас уже 12 человек пострадали на протестах во Франции. Резиновые пули, камни, слезоточивый газ. Двенадцать только наших журналистов», — написала глава RT.

Ранее RT сообщала о двоих пострадавших сотрудниках телекомпании. Одному из пострадавших резиновая пуля попала в ногу, другой получил травму челюсти.

В Париже проходят массовые беспорядки из-за повышения цен на топливо. Общее количество пострадавших к вечеру 1 декабря выросло до 80 человек, сообщала RT.