Иностранца застрелили выстрелом в Киеве

В Киеве в ночь на субботу был убит иностранец, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции города.

Около полуночи в дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение от врача скорой. Речь шла об огнестрельном ранении мужчины. Полиция, выехавшая на место, обнаружила тело 39-летнего иностранца с огнестрельными ранениями.

Правоохранители опросили свидетеля — 61-летнего знакомого потерпевшего. Он рассказал, что вместе они были в кафе, затем собрались домой. Его друг первым вышел на улицу, издали свидетель увидел, что разговаривает с двумя незнакомцами.

После этого оба отправились домой, и в это время прозвучало несколько выстрелов. Приехавшие на место врачи констатировали смерть.

По данным полиции, «после разговора с неизвестными мужчина получил огнестрельные ранения в спину». Возбуждено уголовное производство по статье «Умышленное убийство».

Гражданство убитого не уточняется.