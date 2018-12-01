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Иностранца застрелили выстрелом в Киеве 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Киеве в ночь на субботу был убит иностранец, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции города.
Около полуночи в дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение от врача скорой. Речь шла об огнестрельном ранении мужчины. Полиция, выехавшая на место, обнаружила тело 39-летнего иностранца с огнестрельными ранениями.
Правоохранители опросили свидетеля — 61-летнего знакомого потерпевшего. Он рассказал, что вместе они были в кафе, затем собрались домой. Его друг первым вышел на улицу, издали свидетель увидел, что разговаривает с двумя незнакомцами.
После этого оба отправились домой, и в это время прозвучало несколько выстрелов. Приехавшие на место врачи констатировали смерть.
По данным полиции, «после разговора с неизвестными мужчина получил огнестрельные ранения в спину». Возбуждено уголовное производство по статье «Умышленное убийство».
Гражданство убитого не уточняется.
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РИА Новости , Происшествия , Криминал
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