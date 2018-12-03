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Дознавательницу из Уфы изнасиловали за плохое поведение 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Полицейские из Уфы могли напасть на 23-летнюю дознавательницу и изнасиловать ее из-за «вызывающего» поведения девушки по отношению к более взрослым коллегам. Об этом в понедельник, 3 декабря, адвокат одного из обвиняемых Эдуарда Матвеева Аслям Халиков сообщил kp.ru.
По словам Халикова, о том, что потерпевшая была пьяна и вела себя «вызывающе», защите фигурантов рассказала одна из свидетельниц по делу — женщина, которая пришла в отделение по приглашению другого обвиняемого, Салавата Галиева.
«Гузель вела себя странно и была изрядно пьяна. Она даже начала критиковать подругу Галиева, после чего та решила уехать», — сообщил Халиков. Как отмечает издание, по одной из версий полицейских «взбесило» состояние и поведение молодой подчиненной, после чего они могли начать избивать ее.
30 ноября сообщалось, что трое полицейских, обвиняемых в изнасиловании 23-летней дознавательницы, лишились алиби. 13 ноября стало известно, что потерпевшая рассказала об обстоятельствах преступления.
10 ноября исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров призвал поддержать полицейских, которые стали получать гневные отзывы после изнасилования дознавательницы их коллегами.
2 ноября трое подозреваемых по делу об изнасиловании 23-летней дознавательницы МВД в Башкирии были отправлены в СИЗО. Арестованные — подполковник Павел Яромачук, бывший начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району, а также его старшие товарищи, экс-начальники ОМВД по Уфимскому и Кармаскалинскому районам полковники Эдуард Матвеев и Салават Галиев.
31 октября стало известно о задержании офицеров, которые устроили в кабинете банкет, а затем вечером вызвали туда подчиненную, лейтенанта полиции, якобы по служебной необходимости, попытались ее напоить, избили и изнасиловали.
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Комментарии1
Эдуард Матвеев , МВД , ФСИН , Комсомольская правда , Происшествия , Видео , Криминал , Салават , Уфа
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