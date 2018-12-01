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Уфимские полицейские избили дознавательницу из-за нетрезвого состояния 

Рамблер 31 минуту назад
Уфимские полицейские, обвиняемые в групповом изнасиловании дознавательницы, избили ее, потому что она пришла в кабинет, где проходила вечеринка, нетрезвой, сообщает телеграм-канал Mash.
Напомним, что 51-летний глава ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев, 50-летний начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев и 34-летний глава отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павел Яромчук обвиняются в групповом изнасиловании 23-летней сотрудницы, следователя-дознавателя.
Изнасилованная дознавательница рассказала все
Вечером, когда рабочий день уже закончился, майор Павел Яромчук позвонил девушке, которая была в другой компании. К этому моменту сами полицейские были нетрезвы, они отмечали повышение подполковника Матвееева, тем не менее «вид пьяной и весёлой коллеги взбесил начальника, подполковника Матвеева» и он ударил ее. После этого полицейские начали насиловать девушку, которая пыталась сопротивляться.
29 октября в 21.30 она была уже дома, о чем свидетельствует биллинг телефона.
Позже потерпевшая заявила, что ее насиловали до пяти утра — но эту версию следователи опровергли. Адвокаты двух полицейских начальников представили видеоматериалы, подтверждаемые свидетельскими показаниями, что Галиев покинул место происшествия вместе со своей знакомой около 21.00, в 21.22 он в вошел в кафе «Отдых». Матвеев также уехал вместе с водителем в 22.15, а спустя 15 минут находился во дворе своего дома. На этом выстраивалось их алиби.
30 ноября стало известно, что экспертиза ДНК доказала, что все трое задержанных причастны к изнасилованию. Было установлено и время преступления — примерно с 19:00 до 21:00.
Комментарии15
Эдуард Матвеев , Происшествия , Видео , Салават
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