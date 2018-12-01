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В Париже во время протестов пострадали десять человек 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
В Париже десять человек получили ранения в ходе протестов на Елисейских Полях. Об этом информирует BFM TV со ссылкой на представителя штаба полиции французской столицы.
Отмечается, что в числе пострадавших три полицейских.
По данным местных властей, число задержанных увеличилось до 60.
Ранее корреспондент RT France Люка Леже пострадал в ходе столкновений протестующих с полицией в Париже.
Также сообщалось, что французская полиция применила слезоточивый газ против участников протестного движения «жёлтых жилетов» в Париже.
RT на русском: последние новости
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Business FM , Происшествия
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