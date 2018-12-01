В Париже во время протестов пострадали десять человек

В Париже десять человек получили ранения в ходе протестов на Елисейских Полях. Об этом информирует BFM TV со ссылкой на представителя штаба полиции французской столицы. Отмечается, что в числе пострадавших три полицейских. По данным местных властей, число задержанных увеличилось до 60. Ранее корреспондент RT France Люка Леже пострадал в ходе столкновений протестующих с полицией в Париже. Также сообщалось, что французская полиция применила слезоточивый газ против участников протестного движения «жёлтых жилетов» в Париже.