ФСИН прокомментировала новое видео с «шикарной жизнью Цеповяза»

Новое видео из колонии с осужденным на 20 лет по делу о массовом убийстве Вячеславом Цеповязом снимали не в его камере, а в комнате психологической разгрузки, запись относится к тому же периоду, что и ранее появившиеся в СМИ фотографии, сообщает пресс-служба ФСИН России

Ранее в интернете появилась видеозапись из колонии, где отбывает наказание осужденный по делу банды Цапков Вячеслав Цеповяз. На видео он запечатлен с другими людьми, вероятно, тоже осужденными. Все они сидят в комнате с голубыми стенами, в ней стоит мягкая мебель и работающий телевизор. Голос за кадром сообщает, что в комнате "сделали ремонт, чтобы дышалось легче". Некоторые СМИ сообщили, что эта комната является тюремной камерой Цеповяза.

"На новой видеозаписи с осужденным Цеповязом, опубликованной в СМИ, запечатлена комната психологической разгрузки в исправительной колонии, а не помещение, где проживал Цеповяз", — заявили в субботу в пресс-службе ФСИН.

В ведомстве добавили, что опубликованная в СМИ видеозапись относится к тому же периоду, что и ранее опубликованные фотографии, то есть к 2015-2016 годам.

По словам представителя пенитенциарного ведомства, по этой видеозаписи также проводится проверка в рамках уголовного дела, возбужденного после публикации фотографий.

Ранее ряд СМИ опубликовали фотографии, на которых осужденный Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него еда не из тюремного меню, например, крабы, шашлык и красная икра. После этого в колонию с проверкой выехала прокуратура Амурской области.