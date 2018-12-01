Два корабля столкнулись в Керченском проливе

Два корабля получили повреждения при столкновении в Керченском проливе во время маневров, передает FleetMon.

По данным сайта, отслеживающего передвижения кораблей в реальном времени, в ходе маневрирования грузового корабля Lady Maria (под флагом Того) его пропеллер запутался в якорной цепи грузового корабля Azov Concord (под флагом Мальты). Инцидент произошел 30 ноября.

Отмечается, что оба корабля направлялись из Констанции к российским и украинским портам Азовского моря и ожидали транзит через пролив. В результате столкновения был поврежден пропеллер Lady Maria, Azov Concord, по неподтвержденным данным, потерял якорь с цепью.