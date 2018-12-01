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Два корабля столкнулись в Керченском проливе 

Газета.Ru + ещё 1 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Два корабля получили повреждения при столкновении в Керченском проливе во время маневров, передает FleetMon.
По данным сайта, отслеживающего передвижения кораблей в реальном времени, в ходе маневрирования грузового корабля Lady Maria (под флагом Того) его пропеллер запутался в якорной цепи грузового корабля Azov Concord (под флагом Мальты). Инцидент произошел 30 ноября.
Отмечается, что оба корабля направлялись из Констанции к российским и украинским портам Азовского моря и ожидали транзит через пролив. В результате столкновения был поврежден пропеллер Lady Maria, Azov Concord, по неподтвержденным данным, потерял якорь с цепью.
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