Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Казани из ТЦ из-за задымления эвакуировали около 100 человек 

РИА Новости + ещё 5 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Задымление произошло в одном из ресторанов торгово-развлекательного комплекса "Тандем" в Казани в пятницу вечером, были эвакуированы 100 человек, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
"В 23.53 мск 30 ноября поступило сообщение о задымлении в ресторане "Сэко" ТРК "Тандем" в Казани. По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что происходило тление масляных отложений в вентиляционной системе ресторана "Сэко", которое было ликвидировано обслуживающим персоналом ТРК "Тандем", — говорится в сообщении.
По информации МЧС, в результате задымления из ресторана были эвакуированы 16 человек. Всего из ТРК "Тандем" эвакуированы 100 человек. Погибших и пострадавших нет.
Для ликвидации были привлечены 55 человек и 18 единиц техники.
Последние новости
Неожиданный эффект: Украина все же сумела нанести удар по Азовскому морю "Трамп прячется от Путина, а Меркель издевается над Порошенко" Украина показывает России ночной кошмар. И вполне успешно
МЧС , Происшествия , Пожары , Казань , Республика Татарстан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна решила «повторить» опыт Украины115
Германия предъявила России «неожиданное» обвинение787
«Number one!»: Путина поприветствовали выкриками618
Трамп упустил «удачную» возможность в Аргентине66
Россия решила подождать769
Видео
01:00
Россия успешно испытала новейшую ракету
Оружие Армия
01:06
На Украине замминистра напал на депутата Рады
В мире Украина
03:28
Попутчик показал фото Меркель в обычном самолете
В мире Другое
03:03
Путин нашел замену Трампу
Политика
00:27
Трамп разочаровался в переводе и выкинул приемник
В мире
01:23
Пока вы спали: Кремль отреагировал на демарш США
Общество
00:53
Российский тяжелый «Скиф» взлетел
Наука и техника
02:00
G20 начался серией нелепостей и накладок
В мире Европа
00:49
В Арктике появятся еще два атомных ледокола
Наука и техника
01:07
Российским мужчинам закроют въезд на Украину
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение