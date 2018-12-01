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На Сахалине подросток погиб при прыжке с парашютом 

RT на русском + ещё 11 2 часа назад
Фото: CC0 / pixabay / dan321132 /
Прокуратура организовала проверку по факту смерти несовершеннолетнего курсанта парашютной секции в Сахалинской области.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Тамару Журавскую.
«По факту смерти несовершеннолетнего курсанта парашютной секции Центра технических видов спорта органами прокуратуры Сахалинской области организована проверка», — сообщили в прокуратуре.
Журавская добавила, что по итогам проверки ведомство примет меры реагирования.
Ранее СК начал расследование после гибели парашютиста в Адыгее.
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Генпрокуратура РФ , РИА Новости , Происшествия , Криминал
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