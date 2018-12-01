На Сахалине подросток погиб при прыжке с парашютом 

Прокуратура организовала проверку по факту смерти несовершеннолетнего курсанта парашютной секции в Сахалинской области.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Тамару Журавскую.
«По факту смерти несовершеннолетнего курсанта парашютной секции Центра технических видов спорта органами прокуратуры Сахалинской области организована проверка», — сообщили в прокуратуре.
Журавская добавила, что по итогам проверки ведомство примет меры реагирования.
Ранее СК начал расследование после гибели парашютиста в Адыгее.