На Сахалине подросток погиб при прыжке с парашютом

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Прокуратура организовала проверку по факту смерти несовершеннолетнего курсанта парашютной секции в Сахалинской области Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Тамару Журавскую. «По факту смерти несовершеннолетнего курсанта парашютной секции Центра технических видов спорта органами прокуратуры Сахалинской области организована проверка», — сообщили в прокуратуре. Журавская добавила, что по итогам проверки ведомство примет меры реагирования. Ранее СК начал расследование после гибели парашютиста в Адыгее.