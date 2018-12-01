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Лагерь мигрантов в Мексике затопило мощными ливнями 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Лагерь мигрантов из Центральной Америки, расположенный в спортивном комплексе имени Бенито Хуареса в районе границы США у города Тихуана, затопили мощные ливни. Об этом сообщает РИА "Новости".
Уточняется, что во временном жилье находились около 6 тыс. человек.
Как отмечается, местные власти приняли решение предоставить мигрантам другое убежище, которое находится вдалеке от границы и рассчитано на 7,5 тыс. человек.
По информации СМИ, параллельно с этим группа мигрантов решила объявить голодовку из-за того, что власти США отказываются пустить их на территорию страны.
Ранее сообщалось, что пограничники применили слезоточивый газ против мигрантов на южной границе США.
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Происшествия , В мире , Мексика , США
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