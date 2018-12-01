Трое школьников отравились крысиным ядом в Казани

Казани трое школьников госпитализированы с отравлением крысиным ядом, сообщает управление Роспотребнадзора по Татарстану.

Накануне, как только стало известно об инциденте, специалисты управления обследовали школу. Выяснилось, что обработку помещения проводила фирма дезинфекционного профиля.

Приманка для грызунов была разложена в доступном для детей месте. Как сообщается, лица, допустившие нарушения, будут привлечены к ответственности.