Авторшей угроз о подрыве домов оказалась 17-летняя россиянка

Девушку доставили в управление полиции для опроса. «Она признается, что распространила записки, но пока не говорит, для чего это сделала», — рассказали в пресс-службе.

По информации правоохранительных органов, подросток живет с родителями, не учится и не работает.

После того, как жильцы двух многоэтажных домов в своих подъездах обнаружили записки с угрозой взрыва, было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).