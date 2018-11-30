Возможного шпиона РФ посадили под арест в Австрии

Австрийского отставного полковника, которого подозревают в шпионаже в пользу России , арестовали в Зальцбурге.

Сотрудники прокуратуры пояснили, что он взят под стражу на время проведения расследования, сообщает агентство Associated Press . До этого суд отклонял ходатайства о такой мере пресечения для 70-летнего мужчины.

Ранее полковник признался в получении крупного денежного вознаграждения от властей РФ за разглашение государственной тайны. Подозреваемый в шпионаже передавал российским спецслужбам секретные данные о миграционном кризисе, военной авиации и артсистемах, писал News.ru.