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Возможного шпиона РФ посадили под арест в Австрии 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Angelika Warmuth/dpa/Global Look Press
Австрийского отставного полковника, которого подозревают в шпионаже в пользу России, арестовали в Зальцбурге.
Сотрудники прокуратуры пояснили, что он взят под стражу на время проведения расследования, сообщает агентство Associated Press. До этого суд отклонял ходатайства о такой мере пресечения для 70-летнего мужчины.
Ранее полковник признался в получении крупного денежного вознаграждения от властей РФ за разглашение государственной тайны. Подозреваемый в шпионаже передавал российским спецслужбам секретные данные о миграционном кризисе, военной авиации и артсистемах, писал News.ru.
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Генпрокуратура РФ , Associated Press , Происшествия , В мире , Европа , Австрия
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