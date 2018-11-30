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В Удмуртии семья из трех человек спрыгнула с крыши 

Рамблер + ещё 4 4 часа назад
Фото: Mash
В Удмуртии семья из трех человек свела счеты с жизнью. Дочка, мама и бабушка по очереди спрыгнули с крыши, сообщает телеграм-канал Mash.
Две женщины 35 и 55 лет и 8-летняя девочка по очереди спрыгнули с крыши многоквартирного дома в Глазове. В квартире остался годовалый ребенок и записка, в которой были указаны имена совершивших суицид женщин. Причины, побудившие их к самоубийству, в записке не указаны. Семья считалась благополучной.
На месте происшествия работают следователи. На данный момент известно, что семья готовилась свести счеты с жизнь заранее — женщина предупреждала учителя дочери, что девочка не придет на празднование Нового года.
Происшествия , Удмуртская Республика
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