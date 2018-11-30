В Удмуртии семья из трех человек спрыгнула с крыши

Удмуртии семья из трех человек свела счеты с жизнью. Дочка, мама и бабушка по очереди спрыгнули с крыши, сообщает телеграм-канал Mash.

Две женщины 35 и 55 лет и 8-летняя девочка по очереди спрыгнули с крыши многоквартирного дома в Глазове. В квартире остался годовалый ребенок и записка, в которой были указаны имена совершивших суицид женщин. Причины, побудившие их к самоубийству, в записке не указаны. Семья считалась благополучной.

На месте происшествия работают следователи. На данный момент известно, что семья готовилась свести счеты с жизнь заранее — женщина предупреждала учителя дочери, что девочка не придет на празднование Нового года.