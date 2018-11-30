Потолок актового зала обрушился в школе в Казахстане, пострадали дети

В актовом зале средней школе N 40 в Актобе обрушился потолок, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя комитета по ЧС МВД республики Нурсултана Нурахметова.

Уточняется, что в школе "в актовом зале произошло обрушение потолка из гипсокартона на площади 10 квадратных метров".

В результате инцидента пострадали девять учеников.

"Из них ученица девятого класса госпитализирована, остальные восемь учеников шестого класса отпущены домой", — сказал Нурахметов.

Причина произошедшего пока неизвестна.