Дерзкая кража в ГУМе попала на видео

Москвичка украла из ГУМа две сумочки общей стоимостью миллион рублей. Об этом сообщает «Мэш».

По данным телеграм-канала, аксессуары были украдены из бутика люксового французского бренда Longchamp.

На записи с камеры наблюдения видно, как темноволосая женщина в парке берет две дамские сумочки и кладет их в один из пакетов, которые держит в руках. После этого воровка оборачивается и просто уходит.

«Мэш» отмечает, что кража имела место несколько дней назад, однако правоохранителям до сих пор не удалось разыскать преступницу.

Ранее СМИ сообщили, что неизвестные в Москве ограбили итальянского певца Валерио Сгарджи. Музыкант заявил в столичную полицию об исчезновении из своего рюкзака 500 евро, итальянского паспорта и нескольких банковских карт.