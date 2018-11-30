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Дерзкая кража в ГУМе попала на видео 

Рамблер 1 час назад
Москвичка украла из ГУМа две сумочки общей стоимостью миллион рублей. Об этом сообщает «Мэш».
По данным телеграм-канала, аксессуары были украдены из бутика люксового французского бренда Longchamp.
На записи с камеры наблюдения видно, как темноволосая женщина в парке берет две дамские сумочки и кладет их в один из пакетов, которые держит в руках. После этого воровка оборачивается и просто уходит.
«Мэш» отмечает, что кража имела место несколько дней назад, однако правоохранителям до сих пор не удалось разыскать преступницу.
Ранее СМИ сообщили, что неизвестные в Москве ограбили итальянского певца Валерио Сгарджи. Музыкант заявил в столичную полицию об исчезновении из своего рюкзака 500 евро, итальянского паспорта и нескольких банковских карт.
Происшествия , Видео
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