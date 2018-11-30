Сеть отелей Mariott подверглась атаке хакеров

По предварительным данным, могла быть похищена личная информация 500 миллионов клиентов.

Как сообщает телеканал CNBC, доступ к базе для неавторизованных пользователей был открыт с 2014 года. По итогам внутреннего расследования выяснилось, что в этот период посторонние люди копировали и шифровали данные постояльцев отелей. В частности, злоумышленники могли узнать имена, адреса электронной почты, паспортные данные, а в некоторых случаях и номера банковских карт.

В компании уже заявили, что ситуация исправляется, но от других комментариев отказались.