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Сеть отелей Mariott подверглась атаке хакеров 

Говорит Москва 58 минут назад
Фото: govoritmoskva.ru
По предварительным данным, могла быть похищена личная информация 500 миллионов клиентов.
Как сообщает телеканал CNBC, доступ к базе для неавторизованных пользователей был открыт с 2014 года. По итогам внутреннего расследования выяснилось, что в этот период посторонние люди копировали и шифровали данные постояльцев отелей. В частности, злоумышленники могли узнать имена, адреса электронной почты, паспортные данные, а в некоторых случаях и номера банковских карт.
В компании уже заявили, что ситуация исправляется, но от других комментариев отказались.
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