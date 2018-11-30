Задержанный в Шереметьево за выход на ВПП оказался строителем

Человек, бежавший рядом с летным полем в "Шереметьево" , оказался строителем, однако непосредственно на взлетно-посадочной полосе его не было, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани.

"В четверг в аэропорту "Шереметьево" проходили плановые работы, связанные с реконструкцией аэродрома. В 16.00 мск работник строительно-подрядной организации в форменной одежде, в светоотражающем жилете, имеющий пропуск в зону режимных ограничений, осуществил передвижение бегом в зоне производства строительных работ, в границах которой не осуществляется руление воздушных судов", — заявили в аэропорту.

Непосредственно на взлетно-посадочной полосе посторонних лиц и несанкционированных передвижений не было, отметили в аэропорту.

По данным собеседника агентства, в это время на взлетно-посадочной полосе находился самолет, в рамках соблюдения мер безопасности было принято решение о приостановке движения воздушного судна. Была дана команда командиру воздушного судна приостановить движение, чтобы убедиться в безопасности маневра передвигающегося сотрудника.

Через некоторое время после проверки воздушное судно продолжило движение и вылетело по расписанию.