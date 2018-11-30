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Обвиненные в изнасиловании полицейские остались без алиби
Обвиненные в изнасиловании полицейские остались без алиби

ФСБ установила личности трех ликвидированных в Кабардино-Балкарии экстремистов 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Трое бандитов, уничтоженных накануне в Кабардино-Балкарии (КБР) при оказании сопротивления сотрудникам ФСБ. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в силовых структурах региона.
"Уничтоженные накануне в КБР боевики готовили убийства сотрудников правоохранительных органов и похищения людей с целью получения выкупа. Их личности установлены: это граждане КБР 1987, 1996 и 1998 годов рождения", — сказал источник.
Ранее в четверг в ФСБ сообщили, что в Майском районе КБР пресечена деятельность членов религиозно-экстремистской ячейки, которые планировали убийства сотрудников правоохранительных органов и крупных предпринимателей. В ходе столкновения трое преступников были убиты, один задержан. Следственными органами СК РФ по КБР возбуждено уголовное дело по статьям 317 и 222 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов", "Незаконный оборот оружия").
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ФСБ , СКР , МВД , Происшествия , Кабардино-Балкарская Республика
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