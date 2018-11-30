Трое бандитов, уничтоженных накануне в Кабардино-Балкарии (КБР) при оказании сопротивления сотрудникам ФСБ. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в силовых структурах региона.
"Уничтоженные накануне в КБР боевики готовили убийства сотрудников правоохранительных органов и похищения людей с целью получения выкупа. Их личности установлены: это граждане КБР 1987, 1996 и 1998 годов рождения", — сказал источник.
Ранее в четверг в ФСБ сообщили, что в Майском районе КБР пресечена деятельность членов религиозно-экстремистской ячейки, которые планировали убийства сотрудников правоохранительных органов и крупных предпринимателей. В ходе столкновения трое преступников были убиты, один задержан. Следственными органами СК РФ по КБР возбуждено уголовное дело по статьям 317 и 222 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов", "Незаконный оборот оружия").