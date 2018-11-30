В Сибири менеджеры нефтебазы получили срок за хищение 500 миллионов рублей

Железнодорожный районный суд Новосибирска в пятницу приговорил к 4,5 годам колонии двух бывших топ-менеджеров нефтебазы "Красный Яр" за хищение более 500 миллионов рублей, сообщает прокуратура Новосибирской области

"Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 36-летних Максима Зеленского и Алексея Петровичева. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, с ноября 2014 года по 20 января 2015 года заместители гендиректора нефтебазы Петровичев и Зеленский договорились и с использованием служебного положения, пользуюсь доверием генерального директора нефтебазы, похитили более 500 миллионов рублей.

Злоумышленники похитили денежные средства ОАО "Нефтебаза "Красный Яр" под видом фиктивной кредиторской задолженности перед подконтрольной им организацией ООО "Камом", образовавшейся путем внесения в программу 1С ложных сведений о якобы имевших место поставках топлива данной организацией, рассказали в прокуратуре

"Суд с учетом правовой позиции государственного обвинителя приговорил обоих подсудимых к 4 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей", — говорится в сообщении.