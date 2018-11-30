Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сибири менеджеры нефтебазы получили срок за хищение 500 миллионов рублей 

РИА Новости + ещё 1 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Железнодорожный районный суд Новосибирска в пятницу приговорил к 4,5 годам колонии двух бывших топ-менеджеров нефтебазы "Красный Яр" за хищение более 500 миллионов рублей, сообщает прокуратура Новосибирской области.
"Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 36-летних Максима Зеленского и Алексея Петровичева. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, с ноября 2014 года по 20 января 2015 года заместители гендиректора нефтебазы Петровичев и Зеленский договорились и с использованием служебного положения, пользуюсь доверием генерального директора нефтебазы, похитили более 500 миллионов рублей.
Злоумышленники похитили денежные средства ОАО "Нефтебаза "Красный Яр" под видом фиктивной кредиторской задолженности перед подконтрольной им организацией ООО "Камом", образовавшейся путем внесения в программу 1С ложных сведений о якобы имевших место поставках топлива данной организацией, рассказали в прокуратуре.
"Суд с учетом правовой позиции государственного обвинителя приговорил обоих подсудимых к 4 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
Отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в силу.
Последние новости
Украина показывает России ночной кошмар. И вполне успешно Эксперт рассказал, почему грузины выбрали президентом Зурабишвили "Думал, ты такой один?" Россия нашла еще одну альтернативу доллару
Комментарии
Генпрокуратура РФ , ФСИН , Происшествия , Криминал , Новосибирск , Новосибирская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гройсман придумал зеркальный ответ России219
Названа причина отмены встречи Путина и Трампа211
Пока вы спали: Кремль отреагировал на демарш США110
Сын Игоря Талькова задержан в Москве17
Сенат США послал ясный сигнал Путину
Видео
01:23
Пока вы спали: Кремль отреагировал на демарш США
Общество
01:11
Кремль назвал последствия решения Трампа
Политика Другое
02:18
Путин прокомментировал инцидент в Черном море
Политика
03:04
В Кремле сказали, чего ждут от нового президента Грузии
Политика В мире
01:26
Сын Игоря Талькова задержан в Москве
Происшествия
00:53
Опубликовано видео полета российского грузового дрона
Армия Наука и техника
04:22
Россиян пустят на Украину только на похороны
В мире Политика
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
03:21
Отдать Курилы Японии захотело больше россиян
Общество Политика
00:58
Под Ростовом загорелся автобус
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение