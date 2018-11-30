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Новый Boeing перестанет быть опасным для жизни 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Shutterstock
Boeing намерен доработать программное обеспечение на своем новом самолете, чтобы устранить дефект, способный стать причиной для катастроф, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Новое программное обеспечение для самолетов Boeing модельного ряда 737 MAX может быть готово в течение шести-восьми недель. Оно будет отключать автоматическую систему, которая при внештатной ситуации опускает нос самолета, из-за чего он уходит в пике.
Окончательное решение в компании еще не принято. Также неизвестно, будут ли перепрограммировать только новые или все самолеты указанных моделей.
Ранее сообщалось, что во время расследования октябрьского крушения Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air у берегов индонезийского Ява специалисты выявили дефект: в некоторых случаях система, ответственная за недопущение слишком сильного задирания носа, дает обратный эффект, из-за чего пилоты теряют контроль над самолетом, и он уходит в штопор. Компания-производитель не рассказывала об этом недостатке перевозчикам и летчикам до октябрьской катастрофы.
В результате крушения Boeing 737 MAX у берегов Явы 29 октября погибли все находившиеся на борту 189 человек. Самолет пропал с радаров через 13 минут после вылета из столицы страны Джакарты.
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