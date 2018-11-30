Москвичка потратила 5 миллионов на снятие порчи 

В Москве женщина обратилась в полицию с заявлением, что её обманули на 5 миллионов рублей.
Как сообщили в московском ГУ МВД, гражданка заявила, что была обманута двумя своими знакомыми. По словам заявительницы, они воспользовались её эмоциональным состоянием и навязали услуги по снятию порчи и возврату бывшего мужа, передаёт Агентство городских новостей «Москва».
«За указанные услуги женщина в период с октября 2017 г. по ноябрь 2018 г. передала знакомым около 5 млн руб., но результата не получила», — рассказали представители пресс-службы столичного главка.
В данным момент все обстоятельства произошедшего выясняются сотрудниками полиции.
Ранее News.ru сообщал о том, что сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту нападения на пожилую женщину в Москве.