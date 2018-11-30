Следствие по катастрофе Lion Air указало СМИ на ошибку

Национальный комитет по безопасности транспорта (НКБТ) Индонезии опубликовал заявление, в котором заявил об ошибочных выводах местных и иностранных СМИ в освещении предварительного доклада комиссии по расследованию катастрофы самолета бюджетной авиакомпании Lion Air, упавшего в море у берегов Западной Явы 29 октября, сообщает в пятницу интернет-версия газеты Jakarta Post.

Самолет Boeing 737 MAX, выполнявший 29 октября 2018 года рейс из Джакарты на один из индонезийских островов, потерпел катастрофу через 13 минут после взлета. Все 189 человек, находившиеся на борту, погибли.

Доклад был опубликован 28 ноября. Многие индонезийские и международные СМИ сообщили в тот же день, что в докладе сделан однозначный вывод: 29 октября самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air не был годен к летной эксплуатации, так как в предыдущем полете и еще в нескольких предыдущих рейсах были проблемы с нештатной работой датчика воздушной скорости.

"Мы хотели бы подчеркнуть, что ни НКБТ, ни глава его подкомитета по расследованию авиационных происшествий не заявляли, что самолет авиакомпании Lion Air модели Boeing 737 MAX с регистрационным номером PK-LQP не был годен к полету", — говорится в заявлении комитета, которое цитирует издание.

В заявлении говорится, что проблемы с датчиком воздушной скорости были решены во время стоянки в Джакарте перед последним полетом лайнера, и что самолет был официально признан годным к полету, так как бортинженер подписал запись в журнале обслуживания самолета о проведенном ремонте и положительных результатах послеремонтных тестов оборудования, сообщает издание.

"Если бы проблемы с датчиком снова возникли во время полета, тогда самолет считался бы к полету негодным", — говорится в заявлении.

Обнародованный в среду предварительный доклад не называл непосредственных причин катастрофы, однако в нем следственная комиссия рекомендовала авиакомпании "повысить культуру безопасности полетов и улучшить систему документирования работ по обслуживанию и ремонту самолетов", сообщал в среду сингапурский телеканал Channel News Asia.

В докладе обращалось внимание на тот факт, что в течение нескольких дней перед катастрофой служба ремонта авиакомпании не могла решить проблему нарушений в работе датчика воздушной скорости самолета, и, тем не менее, после каждого проявления неисправности лайнер возвращали в строй, и он продолжал выполнять рейсы.

По мнению комиссии, нештатно работающий датчик подавал в компьютерные системы самолета ложный сигнал о падении воздушной скорости, после чего автоматика опускала нос самолета, начиная маневр, необходимый для повышения воздушной скорости с целью избежать "сваливания" лайнера в штопор. При этом реальная воздушная скорость самолета оставалась расчетной, говорится в сообщении. Комиссия сделала вывод, что за 13 минут полета пилотам более 20 раз пришлось вручную корректировать угол атаки самолета, поднимая нос в нормальное положение.

Полный отчет о расследовании катастрофы с выводами о ее причинах будет опубликован в 2019 году.