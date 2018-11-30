Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ назвали причину смерти осуждённого в США россиянина 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Россиянин Мергенсана Омар умер в американской тюрьме после попытки совершить суицид. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.
По её данным, мужчина был госпитализирован 15 ноября после попытки совершить самоубийство. Он скончался в больнице 24 ноября.
Издание утверждает, что за несколько недель до этого россиянин был временно переведён на режим наблюдения за потенциальными самоубийцами.
По словам пресс-секретаря иммиграционно-таможенной полиции США (ICE) Тани Роман, власти США проведут тщательное расследование причин смерти россиянина.
Ранее в посольстве России в США сообщили о смерти россиянина в тюрьме штата Вашингтон.
RT на русском: последние новости
Задержаны двое участников нападения на Псковскую дивизию ВДВ в 2000 году На границе Украины и Польши протестующие заблокировали пункт пропуска Bloomberg сообщило о неисправности датчиков индонезийского борта Lion Air
Washington Post , Происшествия , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сенат США послал ясный сигнал Путину724
Кремль назвал последствия решения Трампа952
США захотели показать силу в Керченском проливе15
Голая Волочкова села на шпагат прямо в сугроб124
Американские СМИ «разоблачили» Порошенко32
Видео
01:11
Кремль назвал последствия решения Трампа
Политика Другое
02:18
Путин прокомментировал инцидент в Черном море
Политика
03:04
В Кремле сказали, чего ждут от нового президента Грузии
Политика В мире
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
01:40
Трамп взялся за ЧП в Керченском проливе
В мире Политика
01:55
Михалков раскрыл секрет дружбы с Путиным
Общество
01:00
Продюсер «Ласкового мая» пообещал «раскрутить» дочь Осина
Шоу-бизнес
05:31
Степаненко хочет отнять у Петросяна все деньги
Шоу-бизнес
00:33
Забил до смерти и скрылся: убийце чемпиона грозит 19 лет
Происшествия Статьи
00:34
Канатная дорога в Лужниках закрыта
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение