СМИ назвали причину смерти осуждённого в США россиянина

Россиянин Мергенсана Омар умер в американской тюрьме после попытки совершить суицид. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По её данным, мужчина был госпитализирован 15 ноября после попытки совершить самоубийство. Он скончался в больнице 24 ноября.

Издание утверждает, что за несколько недель до этого россиянин был временно переведён на режим наблюдения за потенциальными самоубийцами.

По словам пресс-секретаря иммиграционно-таможенной полиции США (ICE) Тани Роман, власти США проведут тщательное расследование причин смерти россиянина.

Ранее в посольстве России в США сообщили о смерти россиянина в тюрьме штата Вашингтон.