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СКР: пилот разбившегося в Хакасии самолета был пьян 

ТК «Звезда» + ещё 4 21 минуту назад
Фото: интернет-журнал "Новый Фокус"
Пилот разбившегося в Хакасии в апреле 2018 года легкомоторного самолета был пьян.
Пилот, управлявший разбившимся весной в Хакасии самолетом, был пьян и не имел прав управления воздушным судном, заявили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
По данным следователей, он нарушил требования Воздушного кодекса РФ, не имел действующего свидетельства пилота, а также действующего медицинского заключения. Пилот также не имел сертификата летной годности, однако совершил взлет из Кайбалы в Алтайском районе в Хакасии.
«Полет осуществлялся с выполнением горок и пикетирований, вследствие чего произошло столкновение самолета с водной поверхностью», — отметили в пресс-службе.
Кроме того, как выяснили следователи, вес находившихся на борту мужчин превышал максимально допустимый. В итоге действия капитана были квалифицированы по признакам преступления по ч.2 ст. 263 УК РФ («нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц»). Однако из-за гибели пилота дело было прекращено.
Напомним, апреле нынешнего года легкомоторный самолет рухнул на берегу реки рядом с дачным поселком «Орбита». Капитан воздушного судна и пассажир погибли на месте происшествия.
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Комментарии
СКР , Происшествия , Катастрофы , Республика Хакасия
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