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В Гоа после похода в ночной клуб погибла россиянка 

Рамблер + ещё 7 45 минут назад
Фото: AP/ТАСС
В индийском штате Гоа после посещения ночного клуба погибла 33-летняя гражданка России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генконсульство России в Мумбаи.
Точная причина смерти не известна, ведется расследование. Девушка умерла в больнице, куда попала после посещения клуба.
Местные СМИ предположили, что причиной смерти россиянки стала передозировка наркотиков. Девушка отдыхала в Индии с мужем и друзьями. Они утверждают, что не употребляли наркотики, а пили ликер местного приготовления.
Посольство России в Нью-Дели находится в контакте с родственниками погибшей, туристической компанией и страховщиком. Идет подготовка к транспортировке тела на родину.
РИА Новости , Происшествия , Гоа , Мумбаи
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