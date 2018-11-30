В Гоа после похода в ночной клуб погибла россиянка

Точная причина смерти не известна, ведется расследование. Девушка умерла в больнице, куда попала после посещения клуба.

Местные СМИ предположили, что причиной смерти россиянки стала передозировка наркотиков. Девушка отдыхала в Индии с мужем и друзьями. Они утверждают, что не употребляли наркотики, а пили ликер местного приготовления.

Посольство России в Нью-Дели находится в контакте с родственниками погибшей, туристической компанией и страховщиком. Идет подготовка к транспортировке тела на родину.