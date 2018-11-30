Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине поймали подозреваемого в убийстве пенсионера 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: depositphotos.com
В Вознесенске (Николаевская область Украины) убили 70-летнего пенсионера, залив его цементом в подвале собственного дома. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Правоохранители вычислили подозреваемого в убийстве. Им оказался 33-летний местный житель.
По версии следствия, в ночь на 24 ноября он напал на пенсионера на почве «внезапно возникших личных неприязненных отношений». Мужчина нанес пенсионеру 11 ножевых ранений.
Затем он отнес еще живого пенсионера в подвал и залил раствором цемента, чтобы скрыть свое преступление. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, пожилой мужчина умер в результате механической асфиксии.
Задержанному вменяют часть 1 статьи 115 КПК Украины (умышленное убийство). Правоохранители попросили Вознесенский районный суд назначить ему меру пресечения в виде ареста.
Происшествия , Вознесенск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сенат США послал ясный сигнал Путину1350
Новый президент Грузии отказала России2312
Голая Волочкова села на шпагат прямо в сугроб151
Американские СМИ «разоблачили» Порошенко34
Самолет Меркель не долетел до саммита G2029
Видео
01:23
Пока вы спали: Кремль отреагировал на демарш США
Общество
01:11
Кремль назвал последствия решения Трампа
Политика Другое
02:18
Путин прокомментировал инцидент в Черном море
Политика
03:04
В Кремле сказали, чего ждут от нового президента Грузии
Политика В мире
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
03:21
Отдать Курилы Японии захотело больше россиян
Общество Политика
00:58
Под Ростовом загорелся автобус
Происшествия
01:40
Трамп взялся за ЧП в Керченском проливе
В мире Политика
01:55
Михалков раскрыл секрет дружбы с Путиным
Общество
01:00
Продюсер «Ласкового мая» пообещал «раскрутить» дочь Осина
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение