На Украине поймали подозреваемого в убийстве пенсионера

Вознесенске (Николаевская область Украины ) убили 70-летнего пенсионера, залив его цементом в подвале собственного дома. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Правоохранители вычислили подозреваемого в убийстве. Им оказался 33-летний местный житель.

По версии следствия, в ночь на 24 ноября он напал на пенсионера на почве «внезапно возникших личных неприязненных отношений». Мужчина нанес пенсионеру 11 ножевых ранений.

Затем он отнес еще живого пенсионера в подвал и залил раствором цемента, чтобы скрыть свое преступление. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, пожилой мужчина умер в результате механической асфиксии.

Задержанному вменяют часть 1 статьи 115 КПК Украины (умышленное убийство). Правоохранители попросили Вознесенский районный суд назначить ему меру пресечения в виде ареста.