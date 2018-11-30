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На Урале в одной из квартир во время ремонта закапала ртуть с потолка 

РИА Новости + ещё 1 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Специалисты удалили ртуть, которая закапала с потолка во время ремонта в одной из квартир в городе Краснотурьинск Свердловской области, сообщила РИА Новости в пятницу представитель ГУМЧС по региону.
Ранее издание "Вечерний Краснотурьинск" сообщило, что ЧП произошло в одной из квартир дома №30 по улице Коммунальная. При установке креплений под люстру специалисты, натягивающие потолок, просверлили отверстия, и из них потекла жидкость. Падая на пол, она не растеклась, а стала образовываться в шарики. Позже маленькие шарики стали притягиваться друг к другу.
"Женщина обратилась 26 ноября в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС). На место выезжали сотрудники ЕДДС, и наши сотрудники выезжали. Основную часть (ртути) уже работники со строительным мусором выкинули — то, что выпало при ремонте потолка. Осталась между досок ртуть. Они вызвали на место компанию "Урал-ЭКО" из Екатеринбурга, которая проводила демеркуризацию. Сейчас там все устранено", — сказала представитель ГУМЧС.
По ее словам, 28 ноября были сделаны замеры. Превышения норм содержания ртути не зафиксировано.
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МЧС , РИА Новости , Происшествия , Краснотурьинск , Свердловская Область
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