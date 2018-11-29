Арестованы еще два участника нападения на псковских десантников

ФСБ в В ходе совместной операции СКР Чечне задержаны два члена банды Бассаева—Хаттаба, принимавшие активное участие в знаменитом бое у «высоты 776», во время которого погибли 84 псковских десантника. Об этом «Ленте.ру» сообщила Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета России.

«28 ноября в Чечне были задержаны и затем взяты под стражу двое ранее неизвестных членов банды Басаева. Это 43-летний Нажмудин Дудиев и 41-летний Ибрагим Донашев. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение по статьям "вооруженный мятеж", "участие в банде" и "посягательство на жизнь военнослужащих"» — заявила Петренко.

Она уточнила, что по уголовному делу об этом бое уже осуждены тринадцать участников боестолкновения, в том числе член « УНА-УНСО » (запрещена в России) Александр Малофеев, гражданин Украины. В настоящее время проходит суд еще над двумя нападавшими.

1 мая 2000 года, после падения Грозного бандформирования в ходе отступления в горно-лесистой местности возле села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики совершили нападение на Шестую роту 104 полка 76 Псковской дивизии ВДВ. В ходе многочасового боя 84 десантника пали смертью храбрых, в живых остались только четверо. За мужество и героизм 22 солдатам и офицерам было присвоено звание Героя России, причем 21 — посмертно.

Банда Басаева потеряла в этом бою более 500 человек.