В деле об осквернении могилы Канта появился подозреваемый

У калининградца Ивана Мельника прошли обыски по делу об актах вандализма в отношении памятника и могилы философу Иммануилу Канту, сообщили СМИ.

Полицейские пришли к нему ночью 28 ноября. Мельник утверждает, что силовики «уложили его с отцом лицом в пол, угрожали им и били». Обыск шел с 1.50 до 3.55. У Мельника изъяли телефоны, личный дневник и «листовки с призывами». О чем идет речь в изъятых листовках, неизвестно, сообщает «Новый Калининград».

Мельнику сообщили, что его подозревают в причастности к инциденту у памятника Канту. Он обжаловал обыск, так как считает его незаконным, однако Ленинградский районный суд отклонил жалобу, сославшись на предоставленные полицией доказательства безотлагательности.

Также в постановлении Ленинградского районного суда отмечается, что в доме Мельника нашли «губку со следами красящего вещества розового цвета». Возбуждено уголовное дело.

Мельник утверждает, что не имеет никакого отношения к вандализму.

Иван Мельник — известный в Калининграде активист.

Напомним, в ночь на вторник в Калининграде памятник и могилу Канта облили краской. Рядом с памятником разбросали листовки, в которых к студентам обращаются со словами о том, что они учатся «в стенах, носящих имя врага».