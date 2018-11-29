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В деле об осквернении могилы Канта появился подозреваемый 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: соцсети
У калининградца Ивана Мельника прошли обыски по делу об актах вандализма в отношении памятника и могилы философу Иммануилу Канту, сообщили СМИ.
Полицейские пришли к нему ночью 28 ноября. Мельник утверждает, что силовики «уложили его с отцом лицом в пол, угрожали им и били». Обыск шел с 1.50 до 3.55. У Мельника изъяли телефоны, личный дневник и «листовки с призывами». О чем идет речь в изъятых листовках, неизвестно, сообщает «Новый Калининград».
Мельнику сообщили, что его подозревают в причастности к инциденту у памятника Канту. Он обжаловал обыск, так как считает его незаконным, однако Ленинградский районный суд отклонил жалобу, сославшись на предоставленные полицией доказательства безотлагательности.
Также в постановлении Ленинградского районного суда отмечается, что в доме Мельника нашли «губку со следами красящего вещества розового цвета». Возбуждено уголовное дело.
Мельник утверждает, что не имеет никакого отношения к вандализму.
Иван Мельник — известный в Калининграде активист.
Напомним, в ночь на вторник в Калининграде памятник и могилу Канта облили краской. Рядом с памятником разбросали листовки, в которых к студентам обращаются со словами о том, что они учатся «в стенах, носящих имя врага».
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Комментарии
Иван Мельник , Происшествия
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