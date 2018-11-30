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Офис «ВКонтакте» в Петербурге эвакуировали из-за подозрительного предмета 

РИА Новости + ещё 2 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Порядка 120 посетителей и сотрудников Дома Зингера на Невском проспекте в Петербурге, где располагается главный офис социальной сети "ВКонтакте", были эвакуированы в четверг из-за сообщения о подозрительном предмете, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах.
"Из-за сообщения о подозрительном предмете вечером 29 ноября была проведена эвакуация порядка 120 человек из Дома Зингера. Проверка помещений показала, что опасных предметов не обнаружено", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что после проверки люди вернулись в здание.
В пресс-службе "ВКонтакте" РИА Новости подтвердили факт эвакуации, однако причины не уточнили.
"Да, вчера действительно была эвакуация в Доме Зингера", — сказал собеседник агентства.
В среду в Москве из 14 торговых центров и Киевского вокзала были эвакуированы около 4,5 тысячи человек. Как позже сообщил столичный главк МВД, все анонимные звонки о "минировании" крупных торговых центров оказались ложными. Источник РИА Новости в силовых структурах уточнил, что с начала волны массового телефонного терроризма, которая пришлась в стране на осень 2017 года, порядка 3 миллионов человек эвакуировали почти в 230 городах России.
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МВД , РИА Новости , Происшествия , Санкт-Петербург
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