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Защита Никиты Белых оспорила приговор 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Защита бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых оспорила его приговор в кассационной инстанции Мосгорсуда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
"В Мосгорсуде зарегистрирована кассационная жалоба адвоката Грохотова А. В. в защиту Белых Н. Ю. на приговор Пресненского суда и апелляционное определение Мосгорсуда", — сказала она.
Адвокат настаивает на невиновности своего доверителя.
Суд 1 февраля приговорил бывшего губернатора к восьми годам колонии строгого режима, оправдав при этом по одному из двух эпизодов взяточничества. Также суд назначил ему более 48 миллионов рублей штрафа.
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Никита Белых , Мосгорсуд , ФСИН , РИА Новости , Происшествия , Кировская Область
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