Защита Никиты Белых оспорила приговор 

Защита бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых оспорила его приговор в кассационной инстанции Мосгорсуда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
"В Мосгорсуде зарегистрирована кассационная жалоба адвоката Грохотова А. В. в защиту Белых Н. Ю. на приговор Пресненского суда и апелляционное определение Мосгорсуда", — сказала она.
Адвокат настаивает на невиновности своего доверителя.
Суд 1 февраля приговорил бывшего губернатора к восьми годам колонии строгого режима, оправдав при этом по одному из двух эпизодов взяточничества. Также суд назначил ему более 48 миллионов рублей штрафа.