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Во Франции женщина угрожает взорвать банк, сообщают СМИ 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: © Fotolia / joseph_hilfiger
Женщина забаррикадировалась утром в четверг в помещении отделения банка LCL на юге Франции, угрожая взорвать финансовое учреждение, передает газета Figaro.
Сообщается, что к месту инцидента в коммуне Алес департамента Гар были стянуты силовики.
"Значительный периметр безопасности установлен вокруг к 10.00 местного времени (12.00 мск), сотрудники банка эвакуированы, ими занимаются психологи", — отмечает газета.
Информации о том, действительно ли женщина имеет при себе взрывчатку и что сподвигло ее на этот поступок, к настоящему времени не поступало.
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Происшествия , В мире , Европа , Криминал , Франция
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