Суд арестовал экс-замгубернатора Курганской области

По информации пресс-службы губернатора области, и.о. заместителя губернатора — директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Роман Ванюков с 13 ноября ушел в отставку по собственному желанию.

По данным следствия, в 2018 году Ванюков, являясь замгубернатора, через посредника получил часть взятки — более 3 миллионов рублей от общей суммы взятки в 26 миллионов рублей — от директора коммерческой организации, осуществлявшей строительство автодороги в Курганской области, за своевременную оплату выполненных работ. Следствие уточняло, что Ванюков был задержан в четверг. Следственным управлением СКР по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

"Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя в отношении Романа Ванюкова и вынес постановление об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей на срок 2 месяца", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что Ванюкову предъявлено обвинение в получении взятки.

По словам Гречкина, двоим соучастникам преступления также предъявлены обвинения, в пятницу суд рассмотрит ходатайство следствия о мере пресечения в виде ареста в отношении предполагаемых посредника и взяткодателя.

Ранее сообщалось, что у Ванюкова прошли обыски, также обыски прошли у его знакомого, выступившего посредником при передаче взятки, и взяткодателя — руководителя дорожного предприятия, и их родственников.