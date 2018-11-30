Установлен хакер, устроивший кибератаку на канатную дорогу в «Лужниках»

Через два дня после открытия работа московской канатной дороги была приостановлена из-за кибернетической атаки на ее серверы.

Организатор кибератаки на московскую канатную дорогу установлен. Об этом сообщил представитель «Московских канатных дорог» Николай Диваков.

Личность подозреваемого не раскрывается. По факту преступления возбуждено уголовное дело, сообщила радиостанция «Говорит Москва»

Первая канатная дорога в Москве, которая открылась 26 ноября и соединила спорткомплекс «Лужники» и Воробьевы горы, приостановила свою работу спустя два дня. Причиной стала кибератака на ее серверы, которая длилась примерно 14 часов.