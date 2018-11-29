Якутский священник сядет за педофилию и будет лечиться у психиатра

Иеромонах Мелентий (в миру — Андрей Ткаченко ) признан виновным в насилии над детьми. Церковь намерена лишить его сана, сообщили в пресс-службе Якутской епархии.

«Якутская епархия информирует, что по результатам апелляций в суды высших инстанций будет поднят вопрос о лишении сана упомянутого клирика», — уточняется в материале епархии.

Изначально, уточнил сайт «Вести.ru», экс-директору Свято-Иннокентьевской православной гимназии вменяли два эпизода. Позже выяснилось, что в деле иеромонаха есть материалы о 87 случаях насилия над детьми.

Решением суда иеромонах Мелентий приговорен к 17 годам колонии строгого режима , добавил «Интерфакс» . Его также обязали компенсировать причиненный моральный вред и пройти курс лечения у психиатра.

Пострадавшим от действий священника детям и их семьям окажут необходимую пастырскую помощь.

Иеромонаха Мелентия уволили с поста директора гимназии в марте 2017 года. Против него возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица младше 14 лет. Обвинение священнослужителю предъявили в июне 2017-го. Он было помещен в СИЗО Якутска.