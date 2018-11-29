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Якутский священник сядет за педофилию и будет лечиться у психиатра 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Иеромонах Мелентий (в миру — Андрей Ткаченко) признан виновным в насилии над детьми. Церковь намерена лишить его сана, сообщили в пресс-службе Якутской епархии.
«Якутская епархия информирует, что по результатам апелляций в суды высших инстанций будет поднят вопрос о лишении сана упомянутого клирика», — уточняется в материале епархии.
Изначально, уточнил сайт «Вести.ru», экс-директору Свято-Иннокентьевской православной гимназии вменяли два эпизода. Позже выяснилось, что в деле иеромонаха есть материалы о 87 случаях насилия над детьми.
Решением суда иеромонах Мелентий приговорен к 17 годам колонии строгого режима, добавил «Интерфакс». Его также обязали компенсировать причиненный моральный вред и пройти курс лечения у психиатра.
Пострадавшим от действий священника детям и их семьям окажут необходимую пастырскую помощь.
Иеромонаха Мелентия уволили с поста директора гимназии в марте 2017 года. Против него возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица младше 14 лет. Обвинение священнослужителю предъявили в июне 2017-го. Он было помещен в СИЗО Якутска.
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Андрей Ткаченко , ФСИН , Интерфакс , Происшествия , Криминал
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