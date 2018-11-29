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Учёные не обнаружили прямого влияния интернета на самоубийства подростков 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
Причины суицидов и преступлений среди несовершеннолетних представители Санкт-Петербургского госуниверситета исследовали по заказу СКР.
Как рассказал «Известиям» старший помощник главы Следственного комитета, генерал-лейтенант юстиции Игорь Комиссаров, прямого влияния интернета на такие действия не выявлено.
«Нельзя убить или заставить совершить преступление по интернету… Никогда те или иные группы, содержащие деструктивный контент, не становились главной причиной детских суицидов, противоправного или опасного поведения несовершеннолетних», — сказал Комиссаров.
По его словам, саморазрушительное поведение российских школьников обусловлено комплексом причин. В первую очередь речь идёт о длительной психотравмирующей ситуации в сочетании с отсутствием понимания и поддержки окружающих. Комиссаров отметил, что подростки могут тяжело переживать ситуации, которые взрослым кажутся несерьёзными — например, неразделённую любовь, травлю и даже плохую оценку.
По данным СКР, за девять месяцев этого года 583 несовершеннолетних покончили жизнь самоубийством, в 2017-м таких было 692. Пик подростковых суицидов пришёлся на 2014 год — тогда было зафиксировано 800 случаев.
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Комментарии1
Игорь Комиссаров , СКР , Происшествия
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