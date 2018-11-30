Под Ростовом загорелся автобус

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В Ростовской области во время рейса загорелся пассажирский автобус 

ТК «Звезда» + ещё 3 1 час назад
ЧП произошло в Донецке. В результате происшествия есть пострадавшая.
В городе Донецк Ростовской области дотла выгорел пассажирский автобус. Пожар произошел 29 ноября около 9 часов утра, когда автобус с пассажирами двигался по улице Горького.
Как сообщают местные СМИ, возгорание произошло под капотом транспортного средства, после чего пламя перекинулось в салон.
Водитель экстренно высадил всех пассажиров. Подоспевшие сотрудники ГИБДД перекрыли движение по улице, а пожарные потушили огонь. Однако от машины практически ничего не осталось.
По данным портала 161.ru, в результате ЧП пострадала одна из пассажирок. Женщину госпитализировали.
По счастливой случайности, в автобусе, заправлявшемся газом, не успел взорваться газовый баллон. Предварительная версия причины возгорания — замыкание электропроводки.
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ГИБДД , Происшествия , Видео , Донецк , Ростовская Область
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