Женщина найдена мертвой в здании Московской театральной школы Олега Табакова, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«В комнате отдыха воспитателей Московской театральной школы О. Табакова, расположенной на ул. Чаплыгина, обнаружено тело женщины 1971 г. рождения без внешних признаков насильственной смерти. Предварительно, у женщины отказало сердце», — сказал собеседник агентства.
Тело доставили в морг. По факту случившегося следователи проводят проверку.