Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Труп женщины обнаружили в Московской театральной школе О. Табакова 

Агентство «Москва» 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Женщина найдена мертвой в здании Московской театральной школы Олега Табакова, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«В комнате отдыха воспитателей Московской театральной школы О. Табакова, расположенной на ул. Чаплыгина, обнаружено тело женщины 1971 г. рождения без внешних признаков насильственной смерти. Предварительно, у женщины отказало сердце», — сказал собеседник агентства.
Тело доставили в морг. По факту случившегося следователи проводят проверку.
Агентство «Москва»: последние новости
Полиция задержала полуголого мужчину, угрожавшего ножом жильцам дома на юге Москвы СК предъявил обвинение задержанному в Москве участнику банды Ш.Басаева по делу о нападении на Буденновск Писатель М.Елизаров опроверг информацию о своей госпитализации после попытки суицида
Олег Табаков , МВД , АГН "Москва" , Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп взялся за ЧП в Керченском проливе495
Грузия выбрала президента214
Киев заявил о блокировании портов в Азовском море127
Экс-участник «Битвы экстрасенсов» разоблачил шоу38
Путин сделал заявление по пенсиям955
Видео
02:18
Путин прокомментировал инцидент в Черном море
Политика
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
01:40
Трамп взялся за ЧП в Керченском проливе
В мире Политика
01:55
Михалков раскрыл секрет дружбы с Путиным
Общество
04:22
Закон о военном положении на Украине вступил в силу
В мире Украина
00:48
Шепелев вышел в свет с любовницей
Шоу-бизнес
04:21
Песков анонсировал важное заявление Путина
Политика
01:39
Выкатку первого Ил-112В сняли на видео
Армия
03:10
Киев заявил о блокировании портов в Азовском море
В мире Украина
05:40
«Мы подсажены на США, как на наркотик»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение