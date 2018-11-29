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Россиянин умер в заключении в США 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Российское посольство в США сообщило на своей странице в фейсбуке о смерти гражданина России, который находился в заключении в США.
"В посольство поступила информация о смерти находившегося в заключении российского гражданина М. Д. Амара (место заключения — "Northwest Detention Center"). По данным американских властей, россиянин скончался 24 ноября в медицинском центре Св. Джозефа в г. Такома, штата Вашингтон", — говорится в тексте сообщения.
Дипломаты отметили, что в настоящий момент занимаются выяснением причин произошедшего. Членам семьи Амара, которые живут в России, сообщили о его смерти.
Ранее сообщалось, что обвинение в США выступило против перевода россиянки Марии Бутиной из одиночной камеры.
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