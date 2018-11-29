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Два села в Хабаровском крае остались без света 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: CC0 / ColiN00B /
Два села в Хабаровском крае — Сусанино и Анненские Минеральные Воды — отключены от электроснабжения из-за неисправных газодизельных генераторов, сообщает краевая прокуратура в четверг.
Сусанино и Анненские Минеральные Воды входят в состав Сусанинского сельского поселения, они расположены в 15 километрах друг от друга. В Анненских Водах находится санаторий "Анненские минеральные воды", где лечат болезни опорно-двигательного аппарата.
"Прокуратура Хабаровского края организовала проверку по факту отключения 27 ноября 2018 года электроснабжения в селах Сусанино и Анненские Минеральные Воды Ульчского муниципального района. Причиной прекращения подачи электроэнергии явилась неисправность газодизельных генераторов", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время энергоснабжения в селах нет, ведутся ремонтно-восстановительные работы, которые находятся на контроле прокурора района. Прокурор внес главе района представление о принятии безотлагательных мер к возобновлению подачи электроэнергии жителям сел, а также о привлечении виновных к ответственности.
Как сообщила РИА Новости главный бухгалтер санатория "Анненские минеральные воды" Татьяна Силиверстова, в обоих селах проживают более 1 тысячи человек, и около 200 человек получают лечение в санатории. Перебои со светом начались еще пять дней назад.
"Электростанция находится в Анненских Водах, там четыре генератора. Она дает свет на Анненские Воды и на Сусанино. Сначала вышли из строя два генератора. Начались перебои. А с 27 ноября остался только один, и он снабжает санаторий, потому что у нас люди получают лечение. Но все равно бывают краткосрочные отключения, и во время процедуры могут отключать свет. Отключено освещение улицы, вечером без света между корпусами сложно ходить на ужин и вечерние процедуры", — рассказала Селиверстова.
Она отметила, что в селах не пекут хлеб пятые сутки. Хлебопекарня работает только в санатории. Не работает автозаправочная станция, не подключена к электричеству пожарная часть, нет телевидения и интернета.
"В четверг обещают подключить пекарню, пожарную часть и автозаправку", — отметила собеседница.
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Генпрокуратура РФ , Происшествия , Сусанино , Хабаровский Край
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