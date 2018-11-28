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Россиянина задержали в Таиланде по просьбе США 

Lenta.ru + ещё 10 42 минуты назад
Фото: Reuters
Полиция Таиланда по запросу США задержала гражданина России. Об этом сообщил заведующий консульским отделом российского посольства Владимир Пронин, передает РИА Новости.
По его словам, Антон Богданов 1985 года рождения был задержан в среду, 28 ноября, в международном аэропорту острова Пхукет, когда приехал на отдых вместе с женой. Ему разрешили уведомить посольство о произошедшем.
«Он сообщил мне по телефону, что задержание осуществляли таиландские полицейские, однако при этом присутствовал сотрудник ФБР США», — рассказал дипломат.
Пронин указал, что после этого Богданова доставили в полицейское управление по борьбе с преступностью в Бангкоке. Сейчас мужчина остается на его территории.
Как отмечается в полицейском рапорте, россиянина задержали по запросу США о его экстрадиции. В чем именно обвиняется Богданов на американской территории, не уточняется. Указывается, что российский консул направляется на встречу с мужчиной.
20 ноября сообщалось, что в Таиланде задержали другого гражданина России, подозреваемого в попытке растлить девочку.
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Антон Богданов , ФБР , Происшествия , Социология , Пхукет , США , Таиланд
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