Россиянина задержали в Таиланде по просьбе США

Полиция Таиланда по запросу США задержала гражданина России . Об этом сообщил заведующий консульским отделом российского посольства Владимир Пронин, передает РИА Новости.

По его словам, Антон Богданов 1985 года рождения был задержан в среду, 28 ноября, в международном аэропорту острова Пхукет , когда приехал на отдых вместе с женой. Ему разрешили уведомить посольство о произошедшем.

«Он сообщил мне по телефону, что задержание осуществляли таиландские полицейские, однако при этом присутствовал сотрудник ФБР США», — рассказал дипломат.

Пронин указал, что после этого Богданова доставили в полицейское управление по борьбе с преступностью в Бангкоке. Сейчас мужчина остается на его территории.

Как отмечается в полицейском рапорте, россиянина задержали по запросу США о его экстрадиции. В чем именно обвиняется Богданов на американской территории, не уточняется. Указывается, что российский консул направляется на встречу с мужчиной.

20 ноября сообщалось, что в Таиланде задержали другого гражданина России, подозреваемого в попытке растлить девочку.