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Стало известно о тайных похоронах керченского стрелка 

Lenta.ru + ещё 3 30 минут назад
Фото: кадр из видео
Студент Владислав Росляков, устроивший вооруженную атаку на политехнический колледж в Керчи 17 октября, был кремирован и похоронен под чужой фамилией две недели назад, сообщает «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным телеканала, прощальная церемония была проведена на средства, которые собрали сочувствующие матери 18-летнего Рослякова люди: они передали ей 101 тысячу рублей. В письме, которое они приложили к переводу, женщине посоветовали «не опускать руки».
Известно, что после бойни в колледже мать Рослякова на месяц попала в больницу, а после выписки вернулась на работу, но больше не живет в прежней квартире, поскольку адрес стал известен недоброжелателям. Как рассказала телеканалу ее соседка, недавно женщина возвращалась, чтобы выкинуть вещи погибшего сына.
«Ей стыдно перед людьми, больно и обидно, никак она себя не чувствует. Она ушла на съемную квартиру, но даже мне не сказала, куда именно. Со второго адреса ее и вовсе соседи выгнали. Боятся, сказали», — сообщила она.
17 октября четверокурсник произвел в своем колледже несколько взрывов, после чего начал расстреливать учащихся и преподавателей, а затем покончил с собой. Погибли 15 студентов, библиотекарь, финансист и четверо учителей. Ранения и травмы получили 70 человек. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК («Убийство двух и более лиц общеопасным способом»).
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